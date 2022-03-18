Французский военный эксперт Пьер Сервен: Европейские страны не готовы к вооруженным конфликтам

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18 марта 2022, 21:40 Источник: "Свободная пресса"

Немецкий танк Leopard 2 A7V, Philipp Schulze/globallook.com

По мнению французского военного стратега Пьера Сервена, большинство европейских стран в случае военного конфликта окажутся несостоятельными. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel.

«Европейские страны не готовы к военным конфликтам, так как это не вписывается в гедонистический образ жизни. Пожалуй, лишь во Франции и Великобритании сохранилось осознание того, что за безопасность и свободу приходится порой расплачиваться человеческими жизнями», — считает Сервен.

Как пояснил эксперт, европейские государствам годами надеялись только на НАТО, при том что основные силы альянса состоят из американцев.

По словам эксперта, конфликт в Украине заставил, в частности, Германию пересмотреть свою военную доктрину: теперь она готова вкладывать миллиарды евро в обеспечение своей обороноспособности.