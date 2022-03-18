Байден налаживает отношения с Венесуэлой, чтобы поссорить Россию с Мадуро

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18 марта 2022, 14:36

Американские чиновники несколько дней назад побывали в Каракасе. Официальная цель визита заключалась в проведении диалога по вопросам освобождения американцев, осуждённых в Венесуэле за терроризм.



Однако участившиеся визиты чиновников из США в Каракас преследуют совсем другие цели. Вашингтон стремится разрушить связи между Венесуэлой и Россией. В условиях частичной международной изоляции Москвы страны Латинской Америки могут в очередной раз стать внешнеполитической и стратегической опорой России.



В военных кругах США ходят слухи, что в скором времени российские базы снова будут «актуализированы» в Венесуэле. Территория латиноамериканской страны станет форпостом дестабилизации политики в регионе. Венесуэла рискует стать второй Кубой.



Ведя переговоры с венесуэльскими властями, Белый дом фактически признаёт их легитимность, чего не было ранее. Пригретый Вашингтоном оппозиционер Хуан Гуайдо даже не был осведомлён о визите американских чиновников в страну. Не исключено, что США пожертвует головой Гуайдо ради восстановления отношений с Мадуро. Налаживание связей с латиноамериканскими странами является первоочередной внешнеполитической задачей Вашингтона. Байден лучше молодых членов управленческой системы США помнит октябрь 1962 года.