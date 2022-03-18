Молдавия разрывает отношения с Россией?

Президент Молдавии Майя Санду резко осудила действия России на Украине. Свои заявления политик сделала во время встречи с эстонским президентом Аларом Карисом. Санду потребовала от России вывести войска с территории Приднестровья. Она обвинила Россию в оккупации непризнанной республики.
Ранее Молдова выступила за лишение России членства в ВТО. По правилам торговой организации, исключение какого-либо государства невозможно. Страна принимает самостоятельное решение по выходу из ВТО. Но Европа может увеличить ставки на импорт российских товаров.
Основная часть продукции и товаров в Молдавию поставлялась из Украины, Белоруссии и России. При этом доля российского экспорта за последний год значительно подросла. Из-за ухудшения отношений российские товары для молдавских покупателей могут подорожать.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон указал на недопустимость присоединения республики к антироссийским санкциям Запада. Молдавия является нейтральной стороной. Нейтралитет позволяет государству не вмешиваться ни в какие политические и иные конфликты. Однако руководство страны решило пойти по наиболее сложному пути, ставя на кон государственность, суверенитет и продовольственную безопасность.
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