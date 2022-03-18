В Таджикистан могут прибыть тысячи беженцев из Афганистана

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18 марта 2022, 14:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В ближайшее время Таджикистан может столкнуться с крупным наплывом беженцев. Люди, спасающиеся от режима «Талибана» (запрещено в РФ), массово хлынут за пределы своей страны в случае очередной политической дестабилизации. Некоторые аналитики считают, что западные страны планируют помочь антиталибским организациям, чтобы те вступили в новую фазу гражданской войны. Это может спровоцировать ещё больший хаос, и заставить тысячи людей покинуть страну. А ведь в Афганистане, плюс ко всем бедам, ещё и гуманитарная катастрофа. Напомним, что эта страна контролируется террористической группировкой, на руках которых многочисленные преступления.

18 марта в Таджикистане готовятся принять верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В Душанбе он приедет после своего визит в Афганистан. Политик планирует обсудить с правительством Эмомали Рахмона возможность приёма беженцев, а также посетить лагеря переселенцев из соседней страны. Считается, что если гражданская война усилится, поток афганских беженцев несомненно хлынет через реку Пяндж. Обездоленных придётся в любом случае где-то размещать и давать им пищу, иначе они погибнут от голода и болезней. Но что произойдёт, если беженцы наводнят Таджикистан? Эксперты уже не скрывают пессимистичных прогнозов. Таджикистан не является ни богатым, ни технологически развитым государством. Проблем там немало и без афганцев. Местное население пребывает за гранью бедности уже десятилетия.

По мнению профессора Александра Князева, эксперта-востоковеда, в Таджикистане складывается тревожная картина. Проблемы с беженцами рискуют подорвать и без того шаткое экономическое положение государства. А для самих таджиков это будет серьёзным ударом. К тому же если эскалация военно-политической ситуации в Афганистане всё-таки произойдёт, другие страны явно не останутся в стороне. Иран может подключиться через афганских шиитов для защиты своих интересов, а также Китай, который с действующим правительством активно сотрудничает. Иными словами, афганский кризис затронет большую часть Азии.