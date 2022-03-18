США обвиняют Китай в осведомлённости о военной операции России

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18 марта 2022, 12:42

США обвиняют Китай в осведомлённости о планах Москвы по спецоперации на Украине. При этом никаких предотвращающих действий Пекин не предпринял. Белый дом намерен наказать китайские компании и банки, которые вопреки санкциям продолжат сотрудничество с Россией.



В Пекине в ответ на это ответили, что санкции не разрушат союз с Россией. Обвинения в том, что Россия сообщила КНР о своих планах, являются ложью. Китай при наличии таких сведений сделал бы всё необходимое, чтобы исключить военное развитие событий, отмечают китайские политики. Китай не получает никаких выгод от конфронтации РФ и Украины. Власти КНР выступают за сохранение территориальной целостности любого государства. В то же время озабоченности других стран в области безопасности должны учитываться всеми сторонами.



Газета Global Times, являющаяся голосом Поднебесной на Западе, сообщает, что к военным действиям на Украине привела агрессивная политика НАТО. Китай пытается всеми силами сохранить хорошие отношения с США. Но Вашингтону не получится использовать Пекин для обрушения российской экономики. Ведь после ослабления России американцы переключатся на Китай. В Белом доме не готовы к тому, что Поднебесная имеет все шансы стать через несколько лет первой экономикой мира.