Можно ли президента США Джозефа Байдена называть военным преступником после разгрома Югославии?

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18 марта 2022, 11:59

Старина Джо на пресс-конференции в Белом доме назвал президента Путина «военным преступником». В связи с этим вспоминается, что в марте 1999 года войска НАТО с подачи Вашингтона начали бомбардировку Республики Югославия. Альянс в течение 11 недель уничтожал Белград, Ниш и другие сербские города. Было совершено более 38 тысяч боевых вылетов. Территория Сербии и Черногории была буквально вспахана бомбами и снарядами.



Натовские генералы и западные политики не срывали, что в военной операции используются кассетные бомбы. Также было доказано, что Североатлантический альянс не брезговал снарядами, в состав которых входил обеднённый уран. В течение двух прошедших десятилетий от онкологических заболеваний скончалось большое количество жителей южных районов Сербии.



За три с половиной месяца непрерывной бомбёжки погибло более трёх тысяч мирных граждан Югославии. НАТО уничтожала без разбора и военную и гражданскую инфраструктуру региона. Пострадали мосты через реки, предприятия, гражданские заводы.



Бывший сенатор Конгресса, а ныне действующий президент США Джозеф Байден тогда предлагал бомбить всё что можно. Он выступал за уничтожение экспорта нефти, осуществляемого президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Пожелания Байдена были воплощены в реальность. Натовцы отняли жизни ни в чём неповинных людей. Эту неприятную для президента США историю сейчас активно обсуждают в Интернете.