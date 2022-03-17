Беглого польского солдата Эмиля Чечко нашли мертвым в Минске

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17 марта 2022, 21:17 Источник: РИА "Новости"

солдат, pixabay.com

В четверг, 17 марта, стало известно, что в Минске по месту жительства был найден мертвым сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Подчеркивается, что СК Белоруссии в настоящий момент рассматривает все возможные версии случившегося, в частности, насильственный характер смерти Эмиля Чечко.

На место, где было обнаружено тело беглого польского солдата, выехала следственно-оперативная группа. В целях установления точной причины кончины мужчины было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.