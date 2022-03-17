Главу МОК Томаса Баха уже не считают другом России из-за его критики спецоперации

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2022, 20:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Глава МОК по имени Томас Бах некогда считался дружественным по отношению к РФ.

Причём, в Германии его даже считали человеком, «идущим на поводу у российского президента». В СМИ отмечают, что когда-то он ходил на хоккей с Владимиром Путиным и по-дружески пил чай с Еленой Исимбаевой. С российским лидером Баха всегда связывали благостные и даже приятельские отношения. Критики называли его союзником России в прямых и переносных смыслах. От него всегда шло много положительных эмоций и комплиментов в адрес наших команд. И именно этот человек всегда говорил, что спорт должен быть «вне политики». На это Бах ставил особый упор. Если и проводить спортивные мероприятия, то без воздействия политических сил. Для него всегда спорт считался спортом, и ничем более.

Но 2022-й год изменил всё. Теперь Томаса Баха уже не считают другом России. Более того, его едва ли не именуют худшим врагом. Но как же случилось столь резкое охлаждение главы МОК, и по каким причинам? О резких переменах Баха по отношению к РФ до сих пор говорят в интернете. Не существует, пожалуй, ни единой группы «Вконтакте», в которой бы не упоминался руководитель МОК. Первый раз Бах проявил свою агрессию по отношению к российскому тренеру – Этери Тутберидзе. Это было довольно неожиданно, как для самой Тутберидзе, так и для всей российской общественности. Бах заявил, что Камилу Валиеву после всего перенесённого стресса встречали с «неимоверным холодом». Он также сказал, что «всё это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы». Примечательно то, что почти сразу после этих фраз, в некоторых СМИ появилась информация о якобы жестоком обращении Тутберидзе со своими подопечными. Эти статьи подверглись суровой критике со стороны пользователей интернета.

Бах, разумеется, сочувствовал Камиле Валиевой, которая угодила в центр допингового скандала. Но критика в адрес Тутберидзе вызвало непонимание общественности. Это был первый случай, когда глава МОК так жёстко отчитывал кого-то из ведущих тренеров. Вскоре ситуация ухудшилась. Из-за российской спецоперации в Украине, возник чудовищной скандал в спортивной индустрии. Сначала в МОК осудили нарушение олимпийского перемирия, а потом пошли рекомендации по поводу полного отстранения российских спортсменов. И Бах, будучи всегда аполитичным, вдруг проявил себя с совершенно иной стороны. «Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими средствами, не может осуждать последствия, как политические», - звучали его слова. Он посчитал, что спортивные соревнования и мероприятия не должны более проходить на территории РФ и Белоруссии.

Ирина Винер-Усманова, известный человек в российском спорте, всегда расхваливала Баха и называла его настоящим спортсменом. Но можно привести её цитату от 28 февраля 2022 года. «Это ужасно, когда политика полностью овладела спортом», - заявила тренер, «Самые порядочные, честные, трудолюбивые люди, которые являются символом человечества, попадают под политические игры наших партнёров и такой организации, как МОК». В СМИ отношения между Томасом Бахом и Россией уже несколько дней называют «тотальным крахом».