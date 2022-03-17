Макрон: наплыв украинских беженцев является крупнейшим вызовом для Европы за последние десятилетия

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17 марта 2022, 19:17 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Hannibal Hanschke/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на большой пресс-конференции в четверг, 17 марта, что наплыв украинских беженцев является крупнейшим вызовом для Европы за последние десятилетия.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция уже сталкивается с серьезным наплывом женщин и мужчин, которые бежали с украинской территории. По словам политика, это станет вызовом для всей Европы.

Макрон, который намерен баллотироваться на новый президентский срок, подчеркнул, что предлагает план контроля над иммиграцией, в котором, в частности, содержится идея о введении более быстрых процедур по депортации.