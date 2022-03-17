Financial Times: Россия и Индия обсуждают возможную схему валютного обмена

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2022, 16:27

Россия и Индия, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Журналисты иностранного издания Financial Times в среду, 17 марта, сообщают о намерениях Москвы и Нью-Дели выйти на новый уровень торгово-экономических отношений. Обе страны ищут возможность сократить негатив введенных против РФ санкций.

В частности, авторы материала отмечают, что Центробанк Индии обсуждает с ЦБ России возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях международных санкции против РФ расширить торговлю с ней. Издание подчеркивает, что материал готовился со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно, что Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 17 марта, заявил, что теперь весь отечественный бизнес, который боялся санкций со стороны Запада, может "переходить в Республику Крым".