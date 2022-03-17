США добрались до Египта со своей военной техникой

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17 марта 2022, 16:22

Администрация американского президента Джозефа Байдена рассматривает вопрос поставки самолётов F-15 в Египет взамен российским истребителям. В Вашингтоне полагают, что такой жест позволит перетянуть Каир на свою сторону.



Египетские официальные лица демонстрируют готовность к щедрым подаркам из-за океана. С военной техникой США намерены экспортировать в африканское государство и свои демократические ценности, считает глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.



Страны, в которых нарушаются права человека, активно критикуются Вашингтоном. В Египте, где в тюрьмах содержится более 60 тысяч политических заключённых, по мнению американцев, ситуация совершенно иная. В Каире заявляют, что пытки, насилия над арестантами необходимы для борьбы с терроризмом. При этом Египет ежегодно получает от США 1,3 миллиарда долларов на различные нужды.



На сегодняшний день Каир закупает 41% российской военной техники. Государство не может резко отказаться от сотрудничества с Россией в пользу Запада. Каир пытается получить выгоду от обеих сторон. США готовы терпеть российской присутствие в Северной Африке. В то же время расширение своего присутствия в регионе является важнейшей стратегической задачей Белого дома. Подачки в виде самолётов четвёртого поколения готовы принять в Египте без оглядки на Россию.