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Корсика требует независимости от Франции

, 14:12

Корсика требует независимости от Франции

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен отправился на Корсику для обсуждения большего суверенитета для острова. Такое решение вызвано масштабами недельных протестов, вспыхнувших после нападения в тюрьме на корсиканского националиста Ивана Колонну. О полном отделении острова от пятой республики речи не идёт.

Колонну находится во французской тюрьме с 1998 года. У него пожизненный срок за убийство префекта острова Клода Эриньяка. В настоящее время националист в больнице в тяжёлом состоянии. Корсиканцы считают, что их национальный герой является жертвой политики Парижа.

В конце прошлой недели от столкновения с полицией пострадало более 60 человек, в том числе самих сотрудников правоохранительных органов. В протестах принимали участие как минимум 7 тысяч человек. Для острова с населением 300 тысяч человек это значительная цифра.

Корсиканцы хотят независимости, но не готовы сами управлять системой. Франция не планирует отказываться от острова, хотя бы в силу того, что самым известным островитянином был Наполеон Бонапарт. Рядовые французы зачастую рассказывают анекдоты про корсиканцев, что вызывает у последних серьёзное раздражение. Впрочем, влияние Франции позволило избавиться корсиканцам от многих исторических пережитков, к примеру, кровной мести.

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Политика