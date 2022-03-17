Корсика требует независимости от Франции

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен отправился на Корсику для обсуждения большего суверенитета для острова. Такое решение вызвано масштабами недельных протестов, вспыхнувших после нападения в тюрьме на корсиканского националиста Ивана Колонну. О полном отделении острова от пятой республики речи не идёт.
Колонну находится во французской тюрьме с 1998 года. У него пожизненный срок за убийство префекта острова Клода Эриньяка. В настоящее время националист в больнице в тяжёлом состоянии. Корсиканцы считают, что их национальный герой является жертвой политики Парижа.
В конце прошлой недели от столкновения с полицией пострадало более 60 человек, в том числе самих сотрудников правоохранительных органов. В протестах принимали участие как минимум 7 тысяч человек. Для острова с населением 300 тысяч человек это значительная цифра.
Корсиканцы хотят независимости, но не готовы сами управлять системой. Франция не планирует отказываться от острова, хотя бы в силу того, что самым известным островитянином был Наполеон Бонапарт. Рядовые французы зачастую рассказывают анекдоты про корсиканцев, что вызывает у последних серьёзное раздражение. Впрочем, влияние Франции позволило избавиться корсиканцам от многих исторических пережитков, к примеру, кровной мести.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Стрингер RT с позиций морской пехоты ВСУ после боёв: «Нелёгкая «прогулка» была для бойцов армии ДНР»
Псаки ответила на просьбу Зеленского создать бесполетную зону над Украиной: США не заинтересованы в третьей мировой войне
- #ЗАУГЛОМ Дмитрий Давыдов об уменьшении смертности при ДТП
- 16:22 США добрались до Египта со своей военной техникой
- 16:18 Арестович призвал украинцев устроить «тотальную рельсовую войну» армии России
- 15:43 TG-канал «RT на русском»: чеченский спецназ прорвал оборону завода в Мариуполе, где находятся бойцы «Азова»
- 15:10 Российская артиллерия уничтожила в Киевской области позиции украинских националистов, обнаруженные с помощью дрона