Корсика требует независимости от Франции

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17 марта 2022, 14:12

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен отправился на Корсику для обсуждения большего суверенитета для острова. Такое решение вызвано масштабами недельных протестов, вспыхнувших после нападения в тюрьме на корсиканского националиста Ивана Колонну. О полном отделении острова от пятой республики речи не идёт.



Колонну находится во французской тюрьме с 1998 года. У него пожизненный срок за убийство префекта острова Клода Эриньяка. В настоящее время националист в больнице в тяжёлом состоянии. Корсиканцы считают, что их национальный герой является жертвой политики Парижа.



В конце прошлой недели от столкновения с полицией пострадало более 60 человек, в том числе самих сотрудников правоохранительных органов. В протестах принимали участие как минимум 7 тысяч человек. Для острова с населением 300 тысяч человек это значительная цифра.



Корсиканцы хотят независимости, но не готовы сами управлять системой. Франция не планирует отказываться от острова, хотя бы в силу того, что самым известным островитянином был Наполеон Бонапарт. Рядовые французы зачастую рассказывают анекдоты про корсиканцев, что вызывает у последних серьёзное раздражение. Впрочем, влияние Франции позволило избавиться корсиканцам от многих исторических пережитков, к примеру, кровной мести.