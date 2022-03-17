США заинтересованы в длительном военном конфликте России и Украины

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17 марта 2022, 13:27

Общие потери, вызванные изменениями в глобальной экономике, могут составить 1 триллион долларов. Убытки несут государства, не участвующие в конфликте даже косвенно. При этом китайские эксперты считают, что США заинтересованы в длительном военном конфликте, в то время как европейцы хотят завершить его как можно скорее.



Спецоперация на Украине привела к увеличению стоимости энергоресурсов. Но спрос на нефть заметно снизился – примерно на один миллион баррелей в сутки. Ситуация, сложившаяся вокруг Украины, приведёт к росту инфляции и замедлению мировой экономики. Произойдёт снижение доходов населения и сократится потребительский спрос.



Масштабные санкции в отношении России несут экономический вред и Европе. Россия и Украина являются крупнейшими мировыми поставщиками сырьевых ресурсов. Восточной Европе приходится встречать беженцев, что приводит к дополнительным финансовым затратам. На середину марта их число составило более 3 миллионов человек.