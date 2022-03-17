Кеосаян по поводу заявления Байдена о передаче Украине вооружения на миллиард долларов: «Вмешательство на грани»

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17 марта 2022, 13:37

Тигран Кеосаян, фото: Semen Likhodeev, globallookpress.com

Президент США Джо Байден в своем видеообращении сообщил о планах передать Украине 800 единиц ПЗРК Stinger, 2000 ПТРК Javelin, 20 миллионов боеприпасов, 100 тактических беспилотников и 800 систем ПВО - всего оказать военную помощь на сумму в миллиард долларов.

Планы американских властей прокомментировал кинорежиссер, телеведущий Тигран Кеосаян. По его мнению, намерения США предоставить Украине военную помощь на миллиард долларов, можно расценить как вмешательство в военный конфликт. В эфире радио Sputnik Кеосаян сказал: "Понятно, что это угроза нашим войскам, нашим ребятам, которые там проявляют привычный для нашего народа военный героизм, спасая мирных людей, точечно обходя населенные пункты, где могут погибнуть эти самые мирные люди, и за это часто расплачиваются своими жизнями".

Кеосаян отметил, что его "обеспокоило, что этот вопрос начинает приобретать интернациональный характер, операция интернационализируется". "Я думаю, что это вмешательство в конфликт, вмешательство на грани", - сказал режиссер. Он выразил надежду, "что это оружие, которое американцы поставляют на Украину нацистским батальонам, не доедет", ВС РФ сработают так, что прямо на границе составы будут уничтожены по условиям военного времени.