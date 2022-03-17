Приднестровье может вспыхнуть вслед за Донбассом

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17 марта 2022, 12:49

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой Приднестровье признаётся территорией, оккупированной Россией. Молдавская сторона не принимала участия в продвижении этой инициативы. Заявления европейских политиков могут привести к разморозке опасного конфликта. Это значит, что России придётся встать на защиту жителей непризнанной республики.



Молдавия осознаёт риски любых заявлений и оценок относительно правового положения Приднестровья. А Европе важно обвинить Россию в разделении Молдовы, что позволить ужесточить антироссийские санкции. Но в такое нестабильное время статус Приднестровья может измениться. Россия имеет с Молдавией договор о признании Приднестровья частью республики. Запад этот договор сильно раздражает. Заявления об оккупации Приднестровья Россией могут иметь долгоиграющие последствия. ЕС показал свою правовую некомпетентность, а также стремление столкнуть Москву и Кишинёв.



Эксперты отмечают, что заявления ПАСЕ не имеют никакой юридической силы, равно как и сама эта организация. Но в условиях опускания «железного занавеса» между Россией и Западом, европейцы спешат обвинить Москву как можно в большем количестве преступлений.