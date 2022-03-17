Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска утром обстреляли Донецк минами калибром 120 мм

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17 марта 2022, 10:24 Источник: РИА Новости

Пострадавшее от обстрелов здание в Горловке, фото: соцсети

Украинские военные в четверг утром обстреляли Донецк. Повреждены жилые дома в Петровском районе города.

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в 9 часов зафиксирован обстрел по направлению: населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район). Выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.

В доме номер 21 по улице Июльская повреждено остекление пяти окон, забор, хозяйственная постройка. В доме номер 7а по улице Энергетическая повреждена несущая стена дома, входная металлическая дверь, остекление, кровля, забор, центральная газовая труба на улице.

Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остаётся Верхнекальмиуская насосная станция. Повреждения получила высоковольтная линия 35 кВ. Ведутся аварийные работы.