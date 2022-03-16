Президент Молдавии Майя Санду настаивает, чтобы Россия вывела войска из Приднестровья

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16 марта 2022, 22:26 Источник: РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду, фото из соцсети

Президент Молдавии Майя Санду заявила, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья. Санду отметила, что Россия имеет значительную роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения.

Как объяснила Санду, поэтому Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии.

15 марта Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку к документу о действиях РФ на Украине, согласно которой признает Приднестровье "зоной российской оккупации".

Вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча на брифинге заявил, что ПАСЕ пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине.

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики назвал формулировки ПАСЕ об "оккупированном" Москвой Приднестровье деструктивными и противоречащими принципам мирного политического урегулирования отношений между Тирасполем и Кишиневом.