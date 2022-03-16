Посол Андрей Келин: вопрос о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не стоит

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16 марта 2022, 21:57 Источник: ТАСС

Андрей Келин, фото: Qian Yi, globallookpress.com

У Москвы и Лондона нет таких горячих тем для споров, чтобы поднимать вопрос о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией.

В среду посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24" выразил мнение, что посольства сейчас особенно нужны как России в Великобритании, так и Великобритании в России.

Дипломат ответил на вопрос, существует ли вероятность разрыва отношений между РФ и Соединенным Королевством так:

"Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий и чего-либо другого. Поэтому постановка вопроса в таком ключе сейчас не своевременна".

По словам посла, в Британии накручивают русофобские настроения. Он рассказал, что министр образования Великобритании направил указание в университеты придерживаться исключительно британской официальной позиции. Иная позиция считается поддержкой России, людей с такой точкой зрения называют "полезными идиотами" (термин использовался на Западе в годы холодной войны в адрес симпатизирующих СССР).