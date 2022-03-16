Кадыров сообщил, что Мариуполь почти полностью находится под контролем российских военных

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16 марта 2022, 21:46 Источник: РИА Новости, Интерфакс

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду заявил об установлении контроля российскими военными над большей частью Мариуполя. Кадыров написал в своем Telegram: "Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем российских Вооруженных сил".

Кадыров отметил, что боевики батальона "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) и их единомышленники "ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината "Азовсталь".

Минобороны РФ также в среду опровергло сообщения Киева о том, что российская авиация нанесла удар в Мариуполе по зданию театра, где могли находиться мирные граждане.

По данным Минобороны, "днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла".

В Минобороны отметили, что российские военные получили от беженцев из Мариуполя информацию о том, что батальон "Азов" мог удерживать в здании театра людей и использовать верхние этажи для огневых точек. У Минобороны имеются достоверные данные, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра.