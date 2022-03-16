Канцлер Германии одной рукой качает российский газ, другой защищает украинских националистов

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16 марта 2022, 18:39

Канцлер Германии Олаф Шольц, защищая власти Украины от обвинений в геноциде на Донбассе, назвал их смешными. Чтобы понять, насколько сильно хохочет главный немец, давайте вспомним его родословную.



Дедушка Олафа Шольца, Фриц Шольц, был штандартенфюрером СС. Участвовал в боях в составе группы армий «Юг» за Тернополь в Галиции в конце июня 1941 года. Возглавлял полк «Нордланд» в боях вдоль Днепра, в Днепропетровске. В октябре 1941 года фон Шольц получил повышение до оберфюрера СС и закончил год в тяжелых боях за Ростов-на-Дону. В декабре дивизии было приказано оставить Ростов и отступить на линию реки Миус.



Через год, в декабре 1942 года, фон Шольц произведён в звание бригадефюрера, с мая 1943 командует формировавшейся из норвежских и датских добровольцев 11-й добровольческой моторизованной дивизией СС «Нордланд». С декабря 1943 года 11-я дивизия СС воюет под Ленинградом, с марта 1944 - в районе Нарвы. В марте фон Шольц награждён Дубовыми листьями (№ 423) к Рыцарскому кресту, в апреле 1944 произведён в звание группенфюрера и генерал-лейтенанта войск СС. 27 июля 1944 года фон Шольц в боях под Нарвой был ранен осколком снаряда в голову и на следующий день умер. Посмертно награждён Мечами (№ 85) к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями.



Сегодня его внук, канцлер Германии, дед которого прошёл чуть ли ни через всю Украину по колени в крови, смеётся над убийствами в Донбассе. Сегодня внук группенфюрера СС, нынешний канцлер Германии, защищает украинских фашистов и националистов, поощряя пролитие крови братских народов, но при этом второй рукой качая российский газ и нефть. Украинские нацисты ему не чужие, по дедушкиной линии.