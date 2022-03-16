Польша приняла 60% украинских беженцев за деньги США

Аргументы Недели → В мире 13+

16 марта 2022, 16:31

По распоряжению президента Польши Анджея Дуды в стране принимаются меры для правовой защиты украинских граждан, бежавших из своей страны. По новым правилам украинцы могут проживать и работать на территории Польши на протяжении трёх лет, получать медицинскую и социальную помощь.



Несколько месяцев назад польская граница была закрыта на замок от беженцев с Ближнего Востока, пытавшихся пройти в ЕС через Белоруссию. Сейчас граница Польши открыта нараспашку. Только за последние 20 дней её пересекли более 1,8 миллиона человек. В Польшу идут 60% украинцев. Остальные направляются в Румынию, Словакию, Белоруссию и Россию.



Дуда отчитался перед США, что беженцы направляются в частные пансионаты, санатории и гостиницы, а не в лагеря, как это было с ближневосточными нелегалами. При этом Варшава попросила у Вашингтона финансовую помощь на содержание беженцев. На текущий момент в польском фонде помощи Украине находится 2 миллиарда долларов. Часть беженцев мимо Польши доставляются в Германию и Чехию. Однако в Берлине заявили, что численность в 120 тысяч человек для страны является пределом.