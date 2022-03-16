Израиль дружит с Россией, но не хочет укрывать олигархов от санкций

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16 марта 2022, 16:01

Российская элита, попавшая под западные санкции, оказалась во внимании Израиля. В МИД Израиля создали комиссию для расследования влияния крупных олигархов, потенциально связанных с Москвой.



Израиль не особо заинтересован, чтобы российские бизнесмены, бегущие из своей страны, использовали еврейскую территорию в качестве островка безопасности. Но официальные лица Израиля избегают публичных заявлений по этому поводу. При этом в окружении премьера Нафтали Беннета начали говорить об установлении ограничений на нахождение иностранных самолётов и судов в аэропортах и морских гаванях страны. Из российских городов за последние дни в Израиль прибыло слишком много граждан на собственных яхтах, частных самолётах.



На фоне серьёзного санкционного давления олигархи и магнаты решили «отсидеться» в ближневосточном государстве до лучших времён. Израильтянам сложно идентифицировать российский капитал, расположенный в банках страны. Многие состоятельные люди не оставляют следов при пользовании банковскими услугами. Шеф израильской дипломатии Яир Лапид призвал чиновников не прикрывать россиян, попавших под западные санкции, так как это может нанести серьёзный вред дипломатическим отношениям с США.