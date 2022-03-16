Она сказала нет, и головой кивнула: европейские полусанкции с оглядкой на свою выгоду вредят странам ЕС

Представители правительств стран Европейского Союза утвердили новый пакет санкций в отношении России. Ограничения коснутся торговли. Европа отказывается покупать в РФ сталь и железо. Это может привести к потере 3,3 миллиарда евро. При этом под ограничения не попадут поставки меди, никеля, титана и ещё целого ряда металлов и полезных ископаемых из России.
Даже при санкциях на готовый стальной прокат европейцы не готовы отказываться от покупки стальных заготовок и слябов. Большинство производителей стали в Европе зависят от российского импорта. Найти альтернативных поставщиков продукции крайне сложно. Из-за высоких цен на энергоносители ряд производств в ЕС остановили свою деятельность.
Европейцы в новом пакете санкций запретили инвестировать своим компаниям в энергетику РФ. Также ЕС запрещает поставлять технологии, оборудование, оказывать услуги для разведки и добычи энергоносителей. Но и здесь не обошлось без оговорок. Брюссель при всех сложностях вынужден сохранить отношения с российскими нефте- и газовыми компаниями. Европейцы не могут отказаться и от угля, продукции для атомной промышленности.
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