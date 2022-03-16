В Казахстане скоро озвучат имена зачинщиков январских погромов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании к народу страны дал старт программе реформ и заявил о готовности обнародовать результаты расследования беспорядков, произошедших в январе.
Прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что в ходе погромов убито 230 граждан страны. Главной целью погромщиков был захват власти. Против бунтарей использовались только спецсредства и светошумовые гранаты. Впоследствии это было расценено населением как слабость.
Правоохранители возбудили 3700 уголовных дел по грабежам, хулиганствам, мародёрстве. 150 уголовных дел отнесено к государственной измене. Многие проходят под грифом секретно.
Полицией задержан бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Максимов, обвиняемый в коррупционных преступлениях. Преследованиям подвергаются также члены семьи экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. На днях арестован его племянник Кайрат Сатыбалды, планировавший улететь из страны. Его подозревают в хищениях государственных средств.
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