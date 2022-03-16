Зеленский опроверг заявление с призывом сложить оружие, появившееся от его имени в эфире украинского телеканала

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16 марта 2022, 14:25 Источник: Telegram

Фото с сайта офиса президента Украины.

В среду во время эфира телеканала «Украина-24» в бегущей строке появилось обращение якобы Владимира Зеленского с призывом военным сложить оружие. Оказалось, что телеканал был взломан.

«Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям», - говорилось в обращении, которое приводит телеграм-канал "Подъем".

После появления этой бегущей строки Зеленский оперативно записал видеообращение к украинцам, в котором назвал фейковое заявление «детской провокацией».