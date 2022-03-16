Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о гибели главного идеолога террористического батальона «Азов»

Аргументы Недели → В мире 13+

16 марта 2022, 14:16

Николай Кравченко, из открытых источников

Уничтожен главный идеолог неонацистского запрещенного в России полка «Азов» Николай Кравченко с позывным «Крук». Террориста ликвидировали в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса и денацификации Украины. Информацию о гибели разместил на своей странице в соцсети его соучастник по «Азову», бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук

«Крук. R.I.P», − значится в комментарии к фотографии уничтоженного экстремиста.

Сайт неонацистской партии «Национальный корпус» Кравченко отмечен «главным идеологом Азовского движения» и одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины», она действовала в подполье в годы президентства Виктора Януковича.

Отмечается, что Кравченко был активным поклонником и распространителем идеи «нациократии» − идеологии ОУН(м) (мельниковцев). Это переложенное на украинский манер собрание идей итальянских и немецких фашистов.

Источники сообщают, что несколько дней назад под Харьковом в ходе боевых столкновений погиб отец «Крука» Сергей Кравченко, вступивший в ряды «территориальной обороны».