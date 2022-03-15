Источник: спецназ России ликвидировал двух высокопоставленных украинских офицеров разведки

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15 марта 2022, 22:31 Источник: РИА Новости

MOD Russia, globallookpress.com

Под Киевом российский спецназ ликвидировал высокопоставленных офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины. Источник, близкий к российским силовым структурам, рассказал, что бойцами подразделения специального назначения России ликвидированы полковник Олег Ахмедов и капитан 1 ранга Дмитрий Сайчук (по документам прикрытия Дмитрий Сокол).

Источник раскрыл, что ранее Ахметов вербовал мирных жителей Крыма для получения разведданных, в том числе о социально-политической ситуации на полуострове, объектах критически важной инфраструктуры, подготовки и закладки тайников со взрывчаткой и боеприпасами, попыток диверсий и терактов.

В 2020 году двух агентов ГУР МОУ, завербованных Ахмедовым в Крыму, раскрыли. В том же году в сентябре ФСБ завело против Ахмедова ряд уголовных дел. Украинский офицер был объявлен в международный розыск.

В 2021 году Ахмедов был переведен для прохождения службы в Киев, где занял должность начальника отдела применения сил специальных операций СР (Спецрезерва) ГУР.