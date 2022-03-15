Зеленский назначил генерала Эдуарда Москалева новым командующим ООС с целью усиления обороны Киева

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15 марта 2022, 18:55 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Операцией объединенных сил Эдуарда Москалева. Новый командующий ООС - генерал-майор. Зеленский в своем видеообращении объяснил, что подписал указ о назначении Москвалева, чтобы усилить оборону Киева и Киевской области.

Бывший командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк стал главой Киевской областной военной администрации.

Зеленский заявил: "Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка – героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству".