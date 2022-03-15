На продовольственных рынках Молдавии в продаже появилась крапива

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15 марта 2022, 10:20

В Молдавии наблюдается повышенный спрос на продукты питания. Населению не хватает товаров, которые ранее закупались на Украине. Это подсолнечное масло, крупы, сахар. Эксперты прогнозируют резкое подорожание еды.



В Приднестровье решили не повторять молдавский опыт. Для этого магазины ограничили продажу отдельных товаров в одни руки. Непризнанная республика никогда не столкнётся с нехваткой продовольствия, так как практически вся продукция производится внутри страны. На складах имеются необходимые запасы. Несмотря на это, люди кинулись сметать с полок продовольствие. В Молдавии население спешит сформировать привычный военный набор продуктов и товаров, перечень которых ещё могут подсказать бабушки и прабабушки.



Эксперты считают, что еда подорожает во всём мире. Она будет доступной в любом случае, но дороже. Власти Молдавии вынуждены пересмотреть экспортную программу. Так, ограничения уже коснулись вывоза кукурузы. На рынках страны в продаже уже можно встретить листья крапивы по 100 рублей за 100 граммов. Это весьма высокая цена для Молдавии. Дефицит товаров в республике связан не только с отсутствием продовольствия на Украине, но и нарушением логистических цепочек.



