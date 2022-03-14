Из Карабаха сообщают, что население и предприятия остались без подачи газа, назревает гуманитарная катастрофа

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14 марта 2022, 19:41

Фото: Соцсети

Глава парламентской фракции «Справедливость» Давид Галстян сообщает, что для жителей Арцаха (Нагорный Карабах на армянском языке) на сегодняшний день можно констатировать факт гуманитарной катастрофы.

Дело в том, что местные жители и производственные вообще остались без подачи газа. Это уже продолжается неделю, начиная с 8 марта. Причина - повреждение трубопровода. Как считает Давид Галстян азербайджанские военные сделали это намерено.

А теперь они не допускают ремонтные бригады к повреждённому участку трубопровода.

Между тем, происходит ухудшение погоды, 4 дня идет снег, а люди остались без централизованного отопления.

Электрообогревателями и электроплитами приходится пользоваться очень экономно. К тому же, есть опасность перегрузки электросетей. Школы, детские сады закрыты, не работают производственные предприятия.

Другой армянский политик Манвел Аракелян сообщил: «До этого дня, вот уже около месяца, азербайджанская сторона обстреливает часть Арцаха, находящуюся под контролем российских миротворческих сил, снарядами малого и среднего калибра. По словам жителей, азербайджанские военные идут на откровенные провокации. Миротворцы предпринимают шаги, по пресечению этих провокации, однако азербайджанская сторона не прекращает своих провокационных действий».