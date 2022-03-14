Финансовые чудеса: белорусский рубль стал сильнее российского

С начала спецоперации России на Украине в соседних странах начали происходить финансовые чудеса. Жители стран НАТО устремились за дешёвыми белорусскими продуктами и бензином. На Украине в нейтральных регионах пенсия продолжает начисляться в гривнах. Украинцы используют её в качестве основной валюты.
На Донбассе в обороте используется больше рубль и для приобретения товаров, и при начислении пенсий. Но и гривна из оборота полностью не вышла. Её никто не изымает и не преследует людей за её использование. Постепенно украинские банки в ДНР и ЛНР перестанут действовать. Россия поставляет туда продовольствие и товары со своей территории.
По данным Минобороны России Украина близка к гуманитарной катастрофе. На АЗС нет топлива, в магазинах отсутствуют продукты. На территориях, контролируемых российскими войсками, жизнь налаживается очень быстро. Жители спокойно передвигаются по городам и посёлкам. Никаких комендатур оккупационных властей в стране нет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Салливан пообещал, что НАТО ответит «всей мощью», если Россия, пусть даже случайно, нанесет удар по одной из стран альянса
Кадыров заявил, что вокруг и внутри Мариуполя пять тысяч чеченских бойцов, и призвал украинские силы в городе срочно сдаться
- #ЗАУГЛОМ Дмитрий Давыдов об уменьшении смертности при ДТП
- 16:31 Американцы благословляют Тайвань пойти по пути Украины
- 14:26 Пушилин заявил на месте удара обломков «Точки-У», что наступление на войска Украины будет «в каких-то моментах» ускорено
- 13:37 Пушилин: если бы запущенная Украиной ракета «Точка-У» долетела до места назначения, «вообще бы ничего живого не осталось»
- 12:27 Украина может обрести новые границы