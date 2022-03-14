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Финансовые чудеса: белорусский рубль стал сильнее российского

, 17:38

Финансовые чудеса: белорусский рубль стал сильнее российского

С начала спецоперации России на Украине в соседних странах начали происходить финансовые чудеса. Жители стран НАТО устремились за дешёвыми белорусскими продуктами и бензином. На Украине в нейтральных регионах пенсия продолжает начисляться в гривнах. Украинцы используют её в качестве основной валюты.

На Донбассе в обороте используется больше рубль и для приобретения товаров, и при начислении пенсий. Но и гривна из оборота полностью не вышла. Её никто не изымает и не преследует людей за её использование. Постепенно украинские банки в ДНР и ЛНР перестанут действовать. Россия поставляет туда продовольствие и товары со своей территории.

По данным Минобороны России Украина близка к гуманитарной катастрофе. На АЗС нет топлива, в магазинах отсутствуют продукты. На территориях, контролируемых российскими войсками, жизнь налаживается очень быстро. Жители спокойно передвигаются по городам и посёлкам. Никаких комендатур оккупационных властей в стране нет.

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Общество

600 коек московских больниц будут переведены для оказания плановой помощи пациентам

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и снижением числа госпитализаций в столице еще около 600 коек в городских стационарах снова будут предоставлены пациентам для оказания им плановой и специализированной помощи. Около 3500 коек уже задействованы для оказания плановой помощи в Москве. Об этом сообщила Анастасия Ракова, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.