Финансовые чудеса: белорусский рубль стал сильнее российского

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14 марта 2022, 17:38

С начала спецоперации России на Украине в соседних странах начали происходить финансовые чудеса. Жители стран НАТО устремились за дешёвыми белорусскими продуктами и бензином. На Украине в нейтральных регионах пенсия продолжает начисляться в гривнах. Украинцы используют её в качестве основной валюты.



На Донбассе в обороте используется больше рубль и для приобретения товаров, и при начислении пенсий. Но и гривна из оборота полностью не вышла. Её никто не изымает и не преследует людей за её использование. Постепенно украинские банки в ДНР и ЛНР перестанут действовать. Россия поставляет туда продовольствие и товары со своей территории.



По данным Минобороны России Украина близка к гуманитарной катастрофе. На АЗС нет топлива, в магазинах отсутствуют продукты. На территориях, контролируемых российскими войсками, жизнь налаживается очень быстро. Жители спокойно передвигаются по городам и посёлкам. Никаких комендатур оккупационных властей в стране нет.



