Американцы благословляют Тайвань пойти по пути Украины

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14 марта 2022, 16:31

В Белом доме посоветовали Тайваню использовать в борьбе за независимость американские ракеты. Президент островного государства Цай Инвэнь, учитывая характер военных действий на Украине, призвала к объединению народа в случае агрессии Китая.



Вашингтон пытается взбодрить Тайвань успехами украинских военных формирований. В оборонном ведомстве США назвали украинское сопротивление образцом для острова. Китай не сможет присоединить его к себе, если население будет использовать высокоэффективное оборонительное вооружение. Тайваню рекомендовали подготовить войска территориальной обороны.



Пекин также внимательно наблюдает за происходящими на Украине событиями. Особое внимание отдаётся использованию украинцами систем ПВО, противотанкового оружия, поставленного западными странами. Конечно, сравнивать вооружение Китая и Тайваня так же некорректно, как сравнение армий России и Украины. В фонде международных и стратегических исследований в Пекине считают, что Россия недооценила возможности противника. Китай не готов рисковать экономикой из-за острова.



