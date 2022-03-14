Украина может обрести новые границы

Несостоявшаяся военная операция Украины по нападению на Донбасс и Крым открыла новую страницу в отношениях России и Запада. Неготовность Киева к выполнению Минских соглашений, притеснение русскоговорящего населения поставили российское руководство перед сложным выбором. Москве пришлось проводить сложную спецоперацию на территории соседнего.
Запад поощрял и продолжает поощрять киевских чиновников в проведении антироссийского курса. США и страны ЕС усиливают информационное давление на РФ, возлагая на неё ответственность за невыполнение Минских соглашений. Идеология украинского национализма, ставшая основой государства, направлена против безопасности России. В Киеве ожидают, что Запад будет поддерживать страну вооружением и санкционным давлением на Россию. Но пока кроме продуктов питания, денег и пары ящиков патронов Украина ничего не смогла получить от коллективного Запада.
После завершения спецоперации должен заработать механизм обеспечения российских интересов на украинской территории. Решение такой задачи потребует серьёзных ресурсов и усилий. Переход к федеративному устройству может изменить политику государства. Однако, далеко не все республики будут готовы к новой политической реальности. Возможно, Незалежная доживает последние дни в тех политико-географических границах, в которых она существовала даже последние восемь лет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Салливан пообещал, что НАТО ответит «всей мощью», если Россия, пусть даже случайно, нанесет удар по одной из стран альянса
- #ЗАУГЛОМ За что Романа Абрамовича гонят из Англии домой?
- 12:19 Вице-президент Meta Клегг заявил, что в Facebook и Instagram не разрешено публиковать призывы к убийству лидеров стран
- 12:00 Пилот российского штурмовика Су-25 на Украине сумел посадить самолет после попадания в него ракеты ПЗРК
- 10:46 Минобороны РФ опубликовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль сил России и республик Донбасса
- 10:22 Минобороны РФ: российские войска за время спецоперации вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины