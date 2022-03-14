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14 марта 2022, 12:27

Несостоявшаяся военная операция Украины по нападению на Донбасс и Крым открыла новую страницу в отношениях России и Запада. Неготовность Киева к выполнению Минских соглашений, притеснение русскоговорящего населения поставили российское руководство перед сложным выбором. Москве пришлось проводить сложную спецоперацию на территории соседнего.



Запад поощрял и продолжает поощрять киевских чиновников в проведении антироссийского курса. США и страны ЕС усиливают информационное давление на РФ, возлагая на неё ответственность за невыполнение Минских соглашений. Идеология украинского национализма, ставшая основой государства, направлена против безопасности России. В Киеве ожидают, что Запад будет поддерживать страну вооружением и санкционным давлением на Россию. Но пока кроме продуктов питания, денег и пары ящиков патронов Украина ничего не смогла получить от коллективного Запада.



После завершения спецоперации должен заработать механизм обеспечения российских интересов на украинской территории. Решение такой задачи потребует серьёзных ресурсов и усилий. Переход к федеративному устройству может изменить политику государства. Однако, далеко не все республики будут готовы к новой политической реальности. Возможно, Незалежная доживает последние дни в тех политико-географических границах, в которых она существовала даже последние восемь лет.