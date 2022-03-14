Молдавия может выйти из СНГ в самое ближайшее время

Молдавско-приднестровский конфликт на фоне происходящих в мире событий ушёл на второй план. Посредником в урегулировании проблемы является и Украина, наблюдатели которой до начала спецоперации находились на территории непризнанной республики.
Молдавия, испытывающая давление ЕС, может войти в состав союзного образования уже в текущем году. Кишинёву предлагают упрощённую процедуру и массу других привилегий. Президент республики Майя Санду заинтересована в сохранении государственного нейтралитета. Если в состав Европейского Союза Кишинёв в целом и не против войти, то в НАТО точно не планирует. Молдаване считают, что после вступления в ЕС Румыния может присоединить к себе их территорию.
На Западе опасаются, что Россия не остановится только на захвате Украины. Далее пойдут и Приднестровье и Молдова. Первым шагом, который, по мнению Кишинёва, должен защитить его от влияния Москвы, должен стать выход из состава СНГ. Курс на сближение с ЕС рано или поздно потребует от Молдавии разрыва всех старых связей. В Тирасполе уже осознали, что молдавская территория в скором времени будет передана под управление Брюсселя. В таких условиях вывод войск из Приднестровья теряет смысл. Молдавия, кроме европейского «привета» больше ничего не может передать Приднестровью.
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