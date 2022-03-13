В США продолжает распространяться коронавирус, но новости о нём пропадают

Аргументы Недели → В мире 13+

13 марта 2022, 12:06 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне спецоперации РФ на территории Украины, в СМИ практически перестали освещать тематику коронавируса, охватившего всю планету с 2020 года.

Особенно это коснулось «ковидной» ситуации в США. Если вспомнить, то Штаты всегда занимали первое место по числу заболевших. На сегодня в этой стране насчитывается более 80 миллионов заражённых. Точная цифра – 81 169 534, согласно данным Coronavirus-Monitor. Выздоровело – 55 915 138 человек. А умерли за всю пандемию – 993 693. Совсем скоро число погибших от коронавируса в США может превысить отметку в 1 миллион.

Несмотря на усиленную вакцинацию, коронавирус по-прежнему заражает американцев. Наибольший прирост заболеваемости был вызван африканским штаммом «омикрон». Он отличался крайне высокой заразностью, но при этом отсутствием серьёзной смертности. Сейчас же существует угроза распространения другого штамма, выявленного на Кипре. Его наименование – Дельтакрон, и он представляет собой своеобразный гибрид «дельты» и «омикрона». Из последних данных известно, что Дельтакрон уже попал в Европу и в частности в США. Данный штамм ещё до конца не изучен. Учёные пока не могут понять, может ли он вызвать новую волну пандемии или же он просто исчезнет, как пресловутая «йота».