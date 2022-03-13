МО РФ сообщило, что российские военные доставили в Киевскую область более 40 тонн гумпомощи

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13 марта 2022, 11:47 Источник: РИА "Новости"

гуманитарная помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве обороны РФ сообщили журналистам утром в воскресенье, 13 марта, что российские военнослужащие доставили в населенные пункты Киевской области более 40 тонн гуманитарной помощи.

Уточняется, что гумпомощь была доставлена жителям Бородянского района Киевской области. Речь идет о продуктах питания и предметах первой необходимости.

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что помощь включает в себя бутилированную питьевую воду, крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты, а также прочие сладости.