МО РФ сообщило, что российские военные доставили в Киевскую область более 40 тонн гумпомощи

В Министерстве обороны РФ сообщили журналистам утром в воскресенье, 13 марта, что российские военнослужащие доставили в населенные пункты Киевской области более 40 тонн гуманитарной помощи.
Уточняется, что гумпомощь была доставлена жителям Бородянского района Киевской области. Речь идет о продуктах питания и предметах первой необходимости.
В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что помощь включает в себя бутилированную питьевую воду, крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты, а также прочие сладости.