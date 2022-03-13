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В Минобороны РФ сообщили, что более 140 иностранцев эвакуировали с Украины в Крым

, 09:45 Источник: ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что более 140 иностранцев эвакуировали с Украины в Крым
эвакуация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации утром в воскресенье, 13 марта, сообщили, что более 140 иностранных граждан были эвакуированы в крымский Армянск из Херсонской области Украины.

Уточняется, что военнослужащие Южного военного округа доставили 141 иностранца на территорию Крыма.

Сообщается, что российские военные организовали на центральной площади Херсона безопасную погрузку в автобусы граждан Украины, Турции, Азербайджана, Казахстана, Литвы, Вьетнама, Греции, Ливана, Индии, Соединенных Штатов Америки и России, которые озвучили желание уехать из районов проведения спецоперации. Впоследствии была обеспечена их безопасность в ходе перемещения на территорию РФ.

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