В Минобороны РФ сообщили, что более 140 иностранцев эвакуировали с Украины в Крым

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13 марта 2022, 09:45 Источник: ТАСС

эвакуация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации утром в воскресенье, 13 марта, сообщили, что более 140 иностранных граждан были эвакуированы в крымский Армянск из Херсонской области Украины.

Уточняется, что военнослужащие Южного военного округа доставили 141 иностранца на территорию Крыма.

Сообщается, что российские военные организовали на центральной площади Херсона безопасную погрузку в автобусы граждан Украины, Турции, Азербайджана, Казахстана, Литвы, Вьетнама, Греции, Ливана, Индии, Соединенных Штатов Америки и России, которые озвучили желание уехать из районов проведения спецоперации. Впоследствии была обеспечена их безопасность в ходе перемещения на территорию РФ.