Сингапурские власти жёстко отреагировали на желающих помогать Украине

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12 марта 2022, 23:52 Александр Крохмаль, Журналист

Несмотря на поддержку санкций против РФ на фоне спецоперации в Украине, Сингапур выступил против тех, кто собирается уехать на фронт с его территории. Напомним, что Сингапур входит в список стран, недружественных для РФ. Власти города-государства пригрозили желающим вступить в Интернациональный легион Украины суровыми мерами – вплоть до пожизненного заключения.

В заявлении местного правительства сказано, что любые лица, находящиеся в Сингапуре, за попытку ведения боевых действий с другой державой (в частности с Россией) или за подстрекательство к ней, могут быть серьёзно наказаны. Против таких людей власти могут возбудить уголовные дела, предусматривающие тюремное заключение от 15 лет.

Также правительство Сингапура запретило проведение несанкционированных акций, на которых могли звучать призывы к конфронтации или антироссийские лозунги. В МВД республики заявили, что максимально усилят меры по охране общественного порядка на улицах. «С нарушениями закона будем бороться жёстко», - отметили в силовых ведомствах, «Это может включать аннулирование визы и разрешения на работу». Помимо этого, будут усилены меры по противодействию экстремизму и по предотвращению межнациональной розни.