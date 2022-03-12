WР: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300

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12 марта 2022, 13:49 Источник: РИА Новости

Обстрел Донецка, фото: vk.com/dnr_online_su

Украина запросила у стран Запада зенитно-ракетные комплексы С-300 и в настоящее время идут переговоры о возможности их поставок украинским вооруженным силам. Газета Washington Post написала эту информацию со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника, имеющего представение о ситуации.

По данным WP, виды вооружений, которые могут поставить Украине страны НАТО, ограничены, в том числе из-за подготовки украинских войск, которая в значительной степени сконцентрирована на использовании вооружений советского или российского производства.

Инсайдер отметил, что в некоторых восточноевропейских странах в небольших количествах есть ЗРК "Бук" и С-300, которыми умеют оперировать в ВСУ.

Газета также сообщила о планах шефа Пентагона Ллойда Остина на следующей неделе, среди которых поездка в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО и в Словакию. По словам чиновника, визит Остина в Словакию, которая также обладает С-300, может быть использован для заключения дополнительных соглашений об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сегодня, 12 марта, сообщил, что ВФУ не прекращают обстреливать Донецк, в результате чего продолжают страдать мирные жители, разрушается жизненно важная инфраструктура".