МЧС ДНР: для полного разминирования в Донбассе могут понадобиться несколько десятков лет

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12 марта 2022, 10:30

В МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что на полное разминирование в Донбассе может уйти десятки лет. Как пояснили в МЧС ДНР, плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов на освобождаемых территориях республики осложняют процесс разминирования.

«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», — сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин ранее заявил, что в настоящий момент главными задачами в Волновахе являются разминирование объектов города и поимка оставшихся украинских военных, - передает RT.

МЧС ДНР также занимается размещением эвакуированных граждан. За сутки 217 человек эвакуированы из города Мариуполя и его пригородов в Безыменное Новоазовского района.

Минобороны России опубликовало и впервые показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ и ДНР на южном направлении.