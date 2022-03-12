Косачев: США приступили к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР

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12 марта 2022, 07:39 Источник: К. Косачев

Константин Косачев, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Правительство США разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов и по развитию демократии в Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республиках (ДНР и ЛНР).

Российский политик Константин Косачев уточнил со ссылкой на заявление американского Минфина: «США разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР, например проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии».

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту. Политик написал в своем Telegram-канале: "Вашингтон не видел в этом необходимости восемь лет, в течение которых Киев методично расстреливал три с половиной миллиона своих граждан, проживающих на Донбассе и не принявших госпереворот Майдана".

"Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот - Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других «гуманитарных проектов» у США для вас нет. «Определенные действия» на марше", - сделал вывод политик.