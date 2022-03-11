Компания Meta может пересмотреть свою политику по России в будущем

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11 марта 2022, 22:56 Источник: ТАСС

Meta, pixabay.com

Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, допустила, что последние изменения политики организации по вопросу высказываний в связи с действиями РФ на Украине могут быть пересмотрены.

Вице-президент компании Meta Ник Клегг, комментируя разрешение пользователям соцсетей на Украине призывать к насилию в отношении участников специальной военной операции, подчеркнул, что речь идет о временном решении, "принятом в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах".

Подчеркивается, что немедленной отмены введенных мер ожидать не следует, поскольку они якобы необходимы сейчас для того, чтобы жители Украины могли выражать "сопротивление и ярость".