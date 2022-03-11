Талибы ищут покупателей американского оружия, потому что им нечего есть

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11 марта 2022, 11:49

После ухода американских солдат с территории Афганистана боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили крупные склады оружия НАТО. Американцы завезли его в исламскую республику в надежде обеспечить наступательный прорыв. Но в итоге убежали и всё бросили, а серьёзное современное оружие оказалось в руках террористических бандформирований.



Через чёрный оружейный рынок талибы предлагают колёсные бронемашины, ударные самолёты, вертолёты и многое другое. Не исключено, что часть оружия может быть продана Китаю и Турции, которые покопаются во внутренностях ради извлечения технологий.



Вырученные от продажи оружия средства талибы планируют потратить на приобретение продуктов. В стране после длительного кризиса население может столкнуться с голодом. Предварительная стоимость смертоносного товара составляет 85 миллиардов долларов. В условиях блокировки банковских счетов Афганистана это значительная сумма. Часть военного имущества НАТО талибы готовы обменять на другое вооружение, необходимое для ведения боя в сложных географических условиях Афганистана. Перевооружение талибов создаёт угрозы для мирового порядка. Соседним государствам приходится жить в состоянии страха.