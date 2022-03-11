Сестра Игоря Коломойского не смогла натурализоваться в Швейцарии из-за сомнительных доходов

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11 марта 2022, 11:44

Фото: pixabay.com

Швейцарский суд не стал рассматривать иск Ларисы Черток - сестры украинского олигарха Игоря Коломойского. Ранее ей было отказано в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала.



Лариса Черток — гражданка Израиля. В суде она сообщила, что роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии она приобрела на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (ныне Credit Suisse). Суд, в свою очередь, пояснил, что она «не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах».



Сотрудники Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS) выяснили, что у Игоря Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Ларисы Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам». Помимо этого, по данным FIS, Черток помогала Коломойскому деньгами неизвестного происхождения, когда его активы заморозили. Суд постановил, что натурализация сестры олигарха «поставит под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии».



