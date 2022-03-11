Молдавия осталась без топлива для посевной

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11 марта 2022, 11:27

Кризис на Украине отразился на экономиках многих государства. В Молдавии, к примеру, люди могут остаться без электричества и газа, если украинская энергосистема будет разрушена.



Кишинёв закупает углеводороды в России. Но из-за военного конфликта на Украине цены на энергоносители стали расти. Перевозчики считают, что в скором они не смогут заправить автобусы, а аграрии - трактора и спецтехнику. Чтобы не допустить коллапса, правительство намерено выделить им субсидии. Основной объём электроэнергии Молдавия закупает в Приднестровье, где собственником гидростанции является российская компания «Интер РАО». Россия является практически единственным безальтернативным поставщиком энергоносителей в Молдавию.



Президент республики Майя Санду прорабатывает разные сценарии на случай отключения от газа и электричества. Молдавия оказалась в уязвимом положении. В испытывающей дефицит газа и нефти Европе не готовы делиться запасами с дружественной республикой. Правда, Кишинёв не входит в состав Европейского Союза, даже после громких и настойчивых приглашений со стороны Брюсселя.