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11 марта 2022, 11:00

фото: vk.com/dnr_online_su

Российской разведке удалось добыть секретные документы с информацией о планах киевских властей по Донбассу. Эти документы подтвердили необходимость начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации. Эту информацию раскрыло издание InfoBrics.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля 2022 года обратился к россиянам и объявил спецоперацию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он объяснил, что

Россия намерена провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

ФБА "Экономика сегодня" пишет, что в распоряжении Министерства обороны России появился разведывательный документ, в котором расписаны планы украинских властей начать смертоносные атаки против русскоязычного населения в Донбассе. ВСУ планировали начать нападение 28 февраля.

Судя по раскрытым документам, киевский режим готовился аннексировать Донецк и Луганск, в результате чего пострадали бы мирные жители. В публикации издания InfoBrics говорится, что если бы спецоперация России на Украине началась на четыре дня позже, не 24 февраля, то в Донбассе устроили бы геноцид.

В распоряжении Народной Милиции ДНР оказались документальные подтверждения, обнаруженные при обследовании освобожденных населенных пунктов Волноваха, Старогнатовка и Новотроицкое, со списками сотрудников СБУ и сотрудничавших с ними местных жителей, осуществлявших доносы на своих знакомых и соседей не разделяющих героизацию нацистских преступников и репрессивную украинизацию, а также передававших информацию о военных объектах, военнослужащих и жителях Донецкой Народной Республики.

В настоящее время специалистами правоохранительных органов обрабатываются полученная информация, уточняется местонахождение нацистских пособников и степень причастности к совершенным преступлениям.