Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: Китай глубоко обеспокоен ситуацией на Украине

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11 марта 2022, 09:37 Источник: Свободная пресса

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в Китае серьезно обеспокоены ситуацией на Украине. Пекин искренне надеется на ее скорейшее урегулирование.

Ли Кэцян в ходе пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей высказался об отношении КНР к ситуации в Украине. «Китайская сторона глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, мы искренне надеемся на ее скорейшее урегулирование. Китай всегда придерживается принципов взаимоуважения, когда заинтересованные стороны учитывают интересы друг друга», — сказал премьер Госсовета КНР.

Ли Кэцян также заявил, что необходимо продолжить поддерживать Россию и Украину в проведении переговоров для скорейшего прекращения огня, - сообщает «Свободная пресса».