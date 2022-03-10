Кавалан – ещё одни древние обитателя Тайваня

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10 марта 2022, 23:41 Александр Крохмаль, Журналист

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Племена Кавалан – народ малочисленный, но при этом, с длинной историей. Он представляет собой часть аборигенов Тайваня, существовавших здесь задолго до прихода китайцев и европейцев. Сейчас эти люди – часть Тайваньской республики. Но многие столетия назад, они, будучи независимыми племенами, отчаянно сражались за свой дом, а параллельно устраивали походы на соседей по острову. Название этого племени означает – «люди, живущие на равнине». В отличие от своих собратьев-горцев, Кавалан обитают в равнинной местности. Впрочем, это не мешало им быть отважными воинами и наводить ужас на врагов.

У Кавалан есть своя мифология и даже религия, представленная в виде анимизма. Местные мифы гласят, что они появились откуда-то с востока. Причём, неизвестно, откуда именно они прибыли, с островов Тихого океана или с материка. В целом, аборигены Тайваня во многом схожи с полинезийцами и жителями Океании. Некоторые элементы культуры даже напоминают японских Айну. Кавалан много воевали с Атаял, ещё одним воинственным племенем Тайваня, но потом они всё же смогли договориться. Ранее местом обитания Кавалан считалась область современного города Илань, где как раз находится Иланская равнина. Потом же эти люди перебрались в прибрежные районы Тайдун и Хуалянь. Это случилось уже в 19-м веке, после массового появления на острове китайцев.

Во времена Географических Открытий, Кавалан вместе с союзниками из других племён Тайваня отважно противостояли нападениям европейцев. Есть даже запись из 17-го столетия, в которой упоминаются эти свирепые воины. О Кавалан говорили и в Ост-Индской Голландской компании. Полностью завоевать племена европейцам не удалось. В 19-м столетии с усилением миграции ханьцев образ жизни Кавалан стал меняться. Противостоять империи Цин, сформированной маньчжурами в Китае, они не могли. Не хватало единства и технического оснащения. В 1878 году произошла резня в Галиване. Кавалан восстали против власти маньчжурских чиновников, но их мятеж был жестоко подавлен. Многие представители их народа пали в битве.

На сегодня число Кавалан насчитывает более 1400 человек. Во всяком случае эти данные были поданы в 2019 году. Местные жители давно являются неотъемлемой частью Тайваньской республики. Они живут активной жизнью, ведут соцсети, пользуются современными гаджетами. Хотя про давние верования стараются не забывать. Их культуры и обычаи изучаются учёными до сих пор. Никто уже не говорит о дискриминации или о каких-либо межнациональных проблемах. Никаких проблем с китайским населением не выявляется. Из некогда свирепых воинов Кавалан превратились в мирных и демократичных обитателей острова. Большинство из них поддерживает центральную власть Тайбэя.