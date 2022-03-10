Пока Запад занят Украиной, Китай решает свои вопросы на Тайване

Аргументы Недели → В мире 13+

10 марта 2022, 17:24

Со времён Великой Отечественной у российской армии не было стратегических наступательных операций силами нескольких фронтов. То, что сейчас они зовутся «оперативно-тактическими группировками» и их отличительными символами являются всем ныне известные буквы латинского алфавита Z и V, – не так важно.



Даже Берлинская и Маньчжурская стратегические наступательные операции были менее масштабными по фронту и глубине проведения. Ведь «украинский фронт» составляет более 3, 5 тыс. км в ширину и 800 км в глубину. Хотя раньше в подобных операциях участвовало на порядок больше живой силы. Тогда были времена миллионных армий. Среди живых полководцев и военных никто в мире опытом таких операций не обладает. Так что нашим военным приходится учиться, тем более ограничений в этой операции установлено немало. Связаны они с нежеланием потерь среди мирного населения, которое, по сути, один с нами народ.



За нашими действиями внимательно наблюдают. Подмечая и находки, и ошибки. Военные специалисты на Западе с удивлением видят, что, несмотря на некоторые шероховатости, армия России успешно в течение первых же дней решила судьбу и исход войны. Причём на территории, в которой поместятся Франция с довеском в виде Бенилюкса или пара Германий. То есть на территории, сравнимой с центральноевропейским театром военных действий.



При этом надо понимать, что разгрому подвергается весьма многочисленная украинская армия. У неё военной наземной техники и средств ПВО, пусть и достаточно устаревших, хватило бы на пять «ведущих европейских армий». Впрочем, многие считают, что урок, преподносимый Западу в виде «охоты» на заточенную им против нас армию, может не пойти впрок. Швеция и Финляндия могут отказаться от нейтрального статуса и подать заявку на вступление в НАТО. Но может случиться и так, что в условиях резкого разрушения старого мира и старого экономического порядка нашим западным противникам будет совсем не до того.



Наблюдают за всем происходящим на Украине и наши геополитические попутчики, в первую очередь Китай. Китайские товарищи смотрят на происходящее с плохо скрытым удовлетворением. В данной ситуации Пекин последовательно и очень жёстко поддерживает Россию. Китаю есть прямая выгода от роста мировой напряжённости. Заключается она в том, что пока весь мир слушает Киев и наблюдает истерику западных столиц, Китай может решать основные для себя военно-политические вопросы.



Раньше РФ, которая поддерживает территориальную целостность КНР, была не очень заинтересована в «силовом аншлюсе» Тайваня. Тайбэй был надёжным торговым партнёром, закупал углеводороды и прочее, продавал электронику и даже изготавливал военные микропроцессоры российской разработки. Но в связи с решением Тайваня пойти на поводу у «патрона» из США по поводу санкций, в том числе в вопросе поставки наших же процессоров производства TSMC, у Москвы возникает искушение поддержать Пекин в его задумке. В том числе – и консультативной, и иной важной помощью, которая легко может быть оказана через «частные военные структуры».



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».