Вашингтон обещает смягчить санкции против Венесуэлы: наверное потребовалась дешёвая нефть

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10 марта 2022, 11:34

После поездки американской правительственной делегации в Венесуэлу Белый дом решил пересмотреть внешнюю политику в отношении южного соседа. Вашингтон предлагает Каракасу сесть за стол переговоров.



Санкции Запада, введённые ранее, довели экономику Венесуэлы до коллапса. Более 5 миллионов человек в стране были отправлены на вольные хлеба. Власть оказалась слишком несговорчивой с оппозицией, вопреки главному требованию США установить с ней диалог. В Вашингтоне не признают итоги региональных и муниципальных выборов, прошедшие осенью прошлого года.



Противостояние власти и оппозиции Венесуэлы идёт ещё с 2015 года. Тогда оппозиционеры смогли занять большую часть парламента. В ответ на это глава государства Николас Мадуро создал параллельные ведомства законодательной власти. Он также заблокирован проведение референдума по своему импичменту. Глава государства сумел расколоть парламент на два лагеря, сделал его управляемым.



Заигрывание с Западом относительно допустимости переговоров с оппозицией положительно воспринято в Вашингтоне. Американцы в ответ начали открыто заявлять о возможном снятии с Каракаса части ограничений.